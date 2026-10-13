Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 14 по 20 жовтня: максимум повітря вдень підніметься до +18°, а мінімум опуститься до +14°, і ближче до кінця тижня прийдуть дощі.

попередній прогноз погоди для регіону вже попереджав мешканців про наближення дощів, і нові розрахунки синоптиків це підтверджують: Одеську область з 14 по 20 жовтня також накриють дощі, які прийдуть у другій половині тижня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура повітря в регіоні впродовж тижня коливатиметься від +14° до +18°.

У середу, 14 жовтня, повітря прогріється до +17°, а вночі термометри покажуть +12°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У четвер, 15 жовтня, стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +16°, вночі похолодає до +10°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У п’ятницю, 16 жовтня, денна температура опуститься до +15°, нічна — до +9°. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У суботу, 17 жовтня, повітря вдень прогріється до +17°, вночі утримається на позначці +13°. Хмарно з проясненнями, і цього дня вже можливі опади.

У неділю, 18 жовтня, температура підніметься до найвищої за тиждень позначки — +18° вдень, вночі буде тепло, +16°. Небо малохмарне, проте синоптики прогнозують опади.

У понеділок, 19 жовтня, вдень утримається +17°, вночі — +15°. Хмарність мінлива, можливі опади.

У вівторок, 20 жовтня, денна температура опуститься до найнижчої за тиждень позначки — +14°, вночі також +14°. Хмарно з проясненнями, опади збережуться.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 18 жовтня, з температурою +18°, а найпрохолодніше буде у вівторок, 20 жовтня, коли повітря вдень не підніметься вище +14°. Перепад температур за тиждень складе 4°. Опади синоптики прогнозують у суботу, неділю, понеділок та вівторок.

У дні з опадами — суботу, неділю, понеділок і вівторок — варто взяти з собою парасольку та бути уважнішими за кермом через можливу слизьку дорогу. В інші дні тижня погода залишатиметься сухою, тож це гарний час для прогулянок і справ на свіжому повітрі.

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