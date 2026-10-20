Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 21 по 27 октября обещает осадки почти каждый день: самым теплым станет четверг, 22 октября, с температурой до +17°, а самой холодной — ночь на среду, 21 октября, когда воздух остынет до +12°.

предыдущий недельный прогноз для одесситов уже предупреждал о дождливой погоде, и новая неделя лишь подтверждает эту тенденцию. Синоптики сообщают, что с 21 по 27 октября в Одесской области осадки прогнозируют целых пять дней из семи.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели будет колебаться от +16° до +17°, а ночная — от +12° до +16°.

В среду, 21 октября, в Одессе ожидается переменная облачность без осадков: днем воздух прогреется до +16°, а ночью похолодает до +12°.

В четверг, 22 октября, облачно с прояснениями и возможными осадками: столбики термометров днем будут подниматься до +17°, ночью — до +15°.

В пятницу, 23 октября, несмотря на малооблачную погоду, синоптики прогнозируют возможные осадки: днем +17°, ночью +16°.

В субботу, 24 октября, ожидается малооблачная погода без осадков: дневная температура удержится на отметке +17°, а ночная опустится до +15°.

В воскресенье, 25 октября, облачность будет переменной, и синоптики прогнозируют осадки: днем +16°, ночью +13°.

В понедельник, 26 октября, снова облачно с прояснениями и возможными осадками: днем +16°, ночью +15°.

Во вторник, 27 октября, завершающий день недели также принесет возможные осадки на фоне облачной с прояснениями погоды: днем +17°, ночью +16°.

Самым теплым днем недели станет четверг, 22 октября, когда днем ожидается +17°, а самым прохладным будет среда, 21 октября, — всего +16° днем и +12° ночью. Перепад температур за неделю небольшой — всего 1°, однако осадки синоптики прогнозируют в четверг, пятницу, воскресенье, понедельник и вторник, то есть практически каждый день, кроме среды и субботы.

Из-за частых осадков жителям Одесской области стоит иметь при себе зонт и обувь с хорошим протектором, а водителям — быть особенно осторожными на дороге из-за мокрого покрытия и возможного снижения видимости. Резких перепадов температуры на этой неделе не ожидается, поэтому кардинально менять гардероб нет необходимости.

Ранее Politeka сообщала, что одесскую область накроют затяжные дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 18 по 24 октября.

Также Politeka сообщала, что синоптики предупредили о дождях: прогноз погоды на неделю в одесской области с 17 по 23 октября.

Как сообщала Politeka, одесскую область накроют дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 14 по 20 октября.