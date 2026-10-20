Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 21 по 27 октября обещает кратковременные дожди в начале недели и стабильную прохладную погоду без осадков во второй половине. Максимальная температура днем +16°, минимальная +13°.

Осеннюю прохладу в Харьковской области на прошлой неделе синоптики уже фиксировали накануне нового погодного цикла, а теперь прогноз на ближайшие семь дней показывает кратковременные дожди в начале недели и стабильную прохладную погоду без осадков во второй половине.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 21 по 27 октября дневная температура воздуха в Харьковской области будет колебаться от +13° до +16°.

В среду, 21 октября, воздух днем прогреется до +14°, а ночью остынет до +9°. Небо будет облачным с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 22 октября, столбики термометров днем будут подниматься до +16° — это будет самый теплый день недели. Ночью температура опустится до +8°, небо останется малооблачным, однако синоптики прогнозируют осадки.

В пятницу, 23 октября, дневная температура удержится на отметке +16°, а ночью похолодает до +7°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

В субботу, 24 октября, воздух днем прогреется до +15°, ночью же температура будет держаться на уровне +7°. Облачность будет незначительной, без осадков.

В воскресенье, 25 октября, днем ожидается +13° — самый прохладный дневной показатель недели, ночью термометры покажут +6°. Небо останется малооблачным, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 26 октября, температура днем удержится на той же отметке +13°, ночью — +6°. Облачность незначительная, без осадков.

Во вторник, 27 октября, завершающий день недели принесет днем +13°, ночью немного теплее — +8°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

Самая теплая погода в Харьковской области будет в четверг и пятницу, 22-23 октября, когда дневная температура достигнет +16°. Самая прохладная — в воскресенье и понедельник, 25-26 октября, когда максимум не превысит +13°. Перепад дневных температур за неделю составляет всего 3°, а осадки синоптики прогнозируют в среду и четверг, 21-22 октября.

В дни с возможными осадками — среду и четверг, 21-22 октября, — жителям области стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги. Остальную часть недели погода будет оставаться сухой и прохладной, поэтому стоит одеваться теплее, особенно утром и вечером, когда ночная температура опускается до +6-9°. Пожилым людям и детям рекомендуем избегать длительного пребывания на улице в прохладные вечерние часы.

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