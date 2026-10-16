Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 17 по 23 жовтня обіцяє хмарну погоду з двома днями опадів та денними температурами від +14° до +20°.

попередній прогноз погоди для Харківщини вже попереджав про затяжні дощі, і новий тиждень знову не обійдеться без опадів. Синоптики повідомляють, що жителям області варто готуватися до хмарної погоди з дощовими епізодами та помітним коливанням температур.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня з 17 по 23 жовтня триматимуться в межах від +14° до +20°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +9…+13°.

У суботу, 17 жовтня, повітря вдень прогріється до +17°, а вночі охолоне до +13°. Небо затягнуть хмари з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 18 жовтня, стовпчики термометрів удень підніматимуться до +18°, вночі ж опустяться до +12°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Понеділок, 19 жовтня, принесе денну температуру +17° та нічну +12°. Небо залишиться хмарним з проясненнями, і цього дня також можливі опади.

У вівторок, 20 жовтня, очікується найтепліший день тижня: повітря прогріється до +20°, а вночі охолоне до +11°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У середу, 21 жовтня, температура утримається на позначці +15° вдень і +10° вночі. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Четвер, 22 жовтня, принесе +17° удень та +10° вночі. Хмарність мінлива, опадів не очікується.

У п’ятницю, 23 жовтня, завершальний день тижня виявиться найпрохолоднішим: удень повітря прогріється лише до +14°, а вночі охолоне до +9°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 20 жовтня, з температурою +20°, а найпрохолоднішим — п’ятниця, 23 жовтня, коли повітря прогріється лише до +14°. Перепад температур за тиждень складе 6°. Опади синоптики прогнозують двічі — у суботу, 17 жовтня, та в понеділок, 19 жовтня.

У дні з можливими опадами — суботу та понеділок — варто мати при собі парасольку та бути уважними за кермом через слизьку дорогу. А оскільки нічні температури опускаються до +9…+13°, синоптики радять одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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