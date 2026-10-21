Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 22 по 28 октября показывает постепенное снижение температуры: максимум днем составит +15°, а минимум — +11°, при этом осадки синоптики прогнозируют только в четверг.

синоптики уже предупреждали о дождях накануне в новой неделе, начинающейся 22 октября, погода в Харьковской области продолжит постепенно охлаждаться, хотя резких перепадов не ожидается.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут держаться в пределах от +11° до +15°, а ночью воздух будет охлаждаться до +5…+9°.

В четверг, 22 октября, днем ожидается +15°, ночью +9°. Облачность переменная, и именно в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 23 октября, температура днем останется на отметке +15°, а ночью опустится до +8°. Небо будет облачным с прояснениями, без осадков.

В субботу, 24 октября, днем все еще +15°, ночью похолодает до +7°. Облачность малооблачная, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 25 октября, столбики термометров днем опустятся до +13°, ночью — до +7°. Небо малооблачное, без осадков.

В понедельник, 26 октября, воздух прогреется только до +12° днем, а ночью похолодает до +5°. Облачность малооблачная, осадков не ожидается.

Во вторник, 27 октября, температура удержится на самой низкой отметке недели — +11° днем и +5° ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

В среду, 28 октября, дневная температура немного поднимется до +13°, ночью ожидается +6°. Облачность малооблачная, осадков не прогнозируют.

Таким образом, самым теплым днем недели станет четверг, 22 октября, с температурой +15° днем, а самым прохладным будет вторник, 27 октября, когда максимум достигнет лишь +11°. Общий перепад температур за неделю составляет 4°, а единственный день с возможными осадками — четверг.

Поскольку недельные температуры держатся в прохладном осеннем диапазоне, а ночью столбики термометров опускаются до +5…+9°, стоит одеваться теплее, особенно утром и вечером, — это касается прежде всего пожилых людей и детей. В четверг, когда прогнозируют возможные осадки, не помешает иметь при себе зонт и быть осторожнее на дороге.

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