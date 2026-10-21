Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 22 по 28 октября обещает четыре дождливых дня и максимум днём +17°, который синоптики фиксируют уже в четверг, 22 октября.

Затяжные дожди уже накрывали Одесчину неделей ранее, а на следующей неделе, с 22 по 28 октября, погода в регионе снова будет нестабильной: синоптики прогнозируют сразу четыре дождливых дня на фоне умеренно тёплого для этой поры воздуха.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днём температура в течение недели будет держаться в пределах +15°…+17°, а ночью воздух будет охлаждаться до +12°…+16°.

В четверг, 22 октября, в Одесской области ожидается малооблачно, днём воздух прогреется до +17°, ночью похолодает до +15°. Синоптики не исключают осадков.

В пятницу, 23 октября, облачность возрастёт с прояснениями, дневная температура удержится на отметке +17°, ночная — +16°. В этот день также возможны осадки.

В субботу, 24 октября, облачность станет переменной, осадков не прогнозируют. Столбики термометров днём покажут +16°, а ночью останутся на той же отметке — +16°.

В воскресенье, 25 октября, небо затянут облака с прояснениями, осадков не ожидается. Это будет самый прохладный день недели: днём +15°, ночью +14°.

В понедельник, 26 октября, облачно с прояснениями, и синоптики снова прогнозируют осадки. Воздух днём прогреется до +16°, ночью опустится до +14°.

Во вторник, 27 октября, облачность будет переменной, возможны осадки. Днём ожидается +16°, а ночью столбики термометров опустятся уже до +13°.

В среду, 28 октября, облачность также переменная, но без осадков. Дневная температура останется на отметке +16°, ночная опустится до +12° — самая холодная ночь недели.

Таким образом, самым тёплым в Одесской области будет начало недели, четверг и пятница, когда днём воздух прогреется до +17°. Самым прохладным днём синоптики ожидают воскресенье, 25 октября, — +15°. Перепад дневных температур за неделю небольшой и составляет лишь 2°, однако ночи постепенно холодают — от +16° в начале недели до +12° в конце. Осадки вероятны четыре дня: в четверг, пятницу, понедельник и вторник.

В дни с возможными осадками стоит иметь при себе зонт и закладывать больше времени на дорогу, ведь мокрая дорога требует осторожности за рулём. А поскольку ночи в конце недели становятся заметно прохладнее, синоптики советуют одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

Ранее Politeka сообщала, синоптики предупредили о дождях: прогноз погоды на неделю в Одесской области с 19 по 25 октября.

Также Politeka сообщала, одесскую область накроют затяжные дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 18 по 24 октября.

Как сообщала Politeka, синоптики предупредили о дождях: прогноз погоды на неделю в Одесской области с 17 по 23 октября.