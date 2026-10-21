Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 22 по 28 октября показывает постепенное снижение температуры: от +18° в начале недели до +13° во вторник, 27 октября. Осадков синоптики не прогнозируют.

Прогноз погоды на предыдущую неделю в области уже фиксировал снижение температуры, а новая неделя, с 22 по 28 октября, принесёт днепропетровцам ещё более заметное похолодание — максимум днём упадёт с +18° до +13°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневные температуры будут колебаться от +13° до +18°, а ночные — от +7° до +11°.

В четверг, 22 октября, воздух прогреется до +18° днём, а ночью похолодает до +9°. Облачность переменная, осадков синоптики не прогнозируют.

В пятницу, 23 октября, столбики термометров днём поднимутся до +17°, а ночью — до +11°. Небо будет облачным с прояснениями, без осадков.

В субботу, 24 октября, днём ожидается +16°, ночью — +9°. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится.

В воскресенье, 25 октября, температура удержится на отметке +15° днём и опустится до +9° ночью. Небо будет малооблачным, без осадков.

В понедельник, 26 октября, днём воздух прогреется лишь до +14°, а ночью охладится до +8°. Облачность переменная, осадков синоптики не ожидают.

Во вторник, 27 октября, ожидается самый холодный день недели: днём +13°, ночью +8°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В среду, 28 октября, дневная температура немного поднимется до +14°, а ночная опустится до минимальных за неделю +7°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет четверг, 22 октября, с дневными +18°, а самым прохладным днём будет вторник, 27 октября, когда температура не поднимется выше +13°. Самая холодная ночь ожидается в среду, 28 октября, — до +7°. Перепад дневной температуры за неделю составит 5°. Осадков в течение всего периода синоптики не прогнозируют.

Несмотря на отсутствие осадков, синоптики советуют днепропетровцам учитывать постепенное снижение температуры: ночью воздух будет охлаждаться до +7…+9°, поэтому стоит одеваться теплее, особенно утром и вечером. Планировать активности лучше днём, когда воздух будет прогреваться до +13…+18°.

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