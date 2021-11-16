Запорожцю дали шанс на нове життя-свіжий тюнінг перетворив старий радянський автомобіль в справжній спортивний автокар.

Як передає Politeka.net, візуальний стиль авто вийшов напрочуд агресивним, масивний кузов додав "Запорожцю" сучасності, а вихлопні труби додали автомобілю спортивного зовнішнього вигляду.

У коментарях до фото в пабліку "autosamodelka" в Instagram, користувачі мережі повідомили, що "Запорожець" продається, однак, ціна ексклюзивного авто не повідомляється.

"Завжди поважаю людей, які працюють руками і головою, роблячи такі шедеври, а не ті які як по критикувати в інсті, нічого не можуть", "ще б двірники йому по симпатичніше і дзеркала нормальні", "Боги, що за смак у творця цього", "Композитор. кутюр'є. просто на ніч цілуй свої руки"," Ех, як в Underground 2 повернувся", - пишуть в коментарях підписники.

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