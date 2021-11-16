Запорожцю дали шанс на нове життя-свіжий тюнінг перетворив старий радянський автомобіль в справжній спортивний автокар.
Як передає Politeka.net, візуальний стиль авто вийшов напрочуд агресивним, масивний кузов додав "Запорожцю" сучасності, а вихлопні труби додали автомобілю спортивного зовнішнього вигляду.
У коментарях до фото в пабліку "autosamodelka" в Instagram, користувачі мережі повідомили, що "Запорожець" продається, однак, ціна ексклюзивного авто не повідомляється.
Софія Ротару на тлі чуток про важку хворобу збирається до Росії: "О боги..."
В Україні ввели новий COVID-сертифікат, хто отримає право на вільне пересування: подробиці
Схудла на 20 кг солістка KAZKA Зарицька без комплексів показала фото з душу: "Насичений день"
Почався штурм польського кордону, пролунала стрілянина: кадри з місця подій
Штраф до 5100 гривень з конфіскацією: в Україні набув чинності новий закон, подробиці
"Завжди поважаю людей, які працюють руками і головою, роблячи такі шедеври, а не ті які як по критикувати в інсті, нічого не можуть", "ще б двірники йому по симпатичніше і дзеркала нормальні", "Боги, що за смак у творця цього", "Композитор. кутюр'є. просто на ніч цілуй свої руки"," Ех, як в Underground 2 повернувся", - пишуть в коментарях підписники.
Нагадаємо, у мережі показали перший ВАЗ-2108: як виглядає унікальна "вісімка".
Раніше Politeka повідомляла про новому "Запорожці"за півмільйона: українцям показали вітчизняний кросовер, фото.
Також Politeka писала, що названі найдешевші позашляховики 2021 року: є повний привід.