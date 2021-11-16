ЗАЗ -968 схрестили з Porshe 911-в мережі показали концепт з двох легендарних авто.
Симбіоз двох, здавалося б, абсолютно різних машин захопив автолюбителів, передає "zazmyzaz".
Однак, встановлений ззаду двигун - найбільш помітна схожість українського ЗАЗ -968 і Porshe 911.
Обидва автомобілі 2-дверні чотиримісні купе. ЗАЗ -968 і Porshe 911 до четвертого покоління мали систему повітряного охолодження двигуна.
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Мабуть ці схожі характеристики надихнули майстра на створення такого унікального автомобіля.
"Не знаю назви, але виглядає дуже круто! Взяв собі на замітки для наступного проекту"," Запорожць-українське Порше"," цікаво який у нього салон"," Давно вже придумано назву - заporsche", - пишуть користувачі Мережі в коментарях і розмірковують, як можна було б оригінально назвати автомобіль.
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