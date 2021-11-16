ЗАЗ -968 схрестили з Porshe 911-в мережі показали концепт з двох легендарних авто.

Симбіоз двох, здавалося б, абсолютно різних машин захопив автолюбителів, передає "zazmyzaz".

Однак, встановлений ззаду двигун - найбільш помітна схожість українського ЗАЗ -968 і Porshe 911.

Обидва автомобілі 2-дверні чотиримісні купе. ЗАЗ -968 і Porshe 911 до четвертого покоління мали систему повітряного охолодження двигуна.

Мабуть ці схожі характеристики надихнули майстра на створення такого унікального автомобіля.

"Не знаю назви, але виглядає дуже круто! Взяв собі на замітки для наступного проекту"," Запорожць-українське Порше"," цікаво який у нього салон"," Давно вже придумано назву - заporsche", - пишуть користувачі Мережі в коментарях і розмірковують, як можна було б оригінально назвати автомобіль.

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