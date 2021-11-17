Ford істотно оновив Focus для 2022 модельного року в Європі-оновлення не обмежуються зовнішнім виглядом.

Помічений на автосалоні в Цюріху цього року Ford Focus дебютував на публіці, передає "motor1.com".

Помітно видно зміни на оновленій передній панелі Ford Focus, особливо в частині оновлень світлодіодного освітлення.

Всередині Ford Focus отримує збільшений 13,2-дюймовий сенсорний екран з підтримкою оновлень по повітрю.

Він також має бездротову інтеграцію Apple CarPlay і Android Auto, в той час як основна операційна система була оновлена до останньої версії Ford SYNC 4.

Що стосується трансмісії, Ford, схоже, відмовився від дизельного двигуна в лінійці Focus St. На даний момент тим, хто вибере версію з продуктивністю, доведеться задовольнятися 2,3-літровою бензиновою силовою установкою потужністю 280 кінських сил з турбонаддувом.

"Думаю, новий Focus втратив всю агресивність в порівнянні з моделлю 2019/20 ... Тепер це звичайний хетчбек, на зразок Seat León або BMW serie1", " Хороший огляд, шкода, що Ford відмовився від фізичних кнопок! Кнопки зараз є тільки у дорогих машин ... Прикро!", " Я до сих пір люблю свій Ford Focus St 2013 року випуску. Я їжджу на ньому кожен день, і у мене ніколи не було з ним проблем. Він у мене з першого місяця випуску"," Я б хотів, щоб у фокусі був повний привід, як у платформи Mondeo, особливо з активною версією. в іншому це хороший фейсліфтинг, хоча і не такий захоплюючий", - коментують користувачі Мережі.

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