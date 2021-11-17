Daewoo перетворився на наворочений кабріолет-автолюбителі продовжують експериментувати з тюнінгом популярного в Україні седана.

Цього разу на сторінці "carbreeding" в Instagram з'явилося фото Daewoo-кабріо.

Daewoo Leganza-автомобіль бізнес-класу, що є однією з флагманських розробок корейської компанії GM Daewoo в роки 1997-2008.

Спочатку кузов розроблявся для компанії Jaguar модель XJ, але прототип Jaguar Kensington був ними відхилений.

Автолюбителі не розгубилися і за допомогою фотошопу вирішили приміряти на Daewoo відкидний дах.

Також "прикріпили" радіаторну решітку Daewoo Leganza до кузову Jaguar XJ - вийшло досить ефектно.

"Тут звичайно є прихований підтекст: проект автомобіля став Leganza, спочатку толжен був стати ягуаром!) ", "Прям красиво вийшло","Виглядає дорожче ніж на 5000 доларів"," як так і треба", майже 25 років об**рають авто, а їх все одно на дорогах не менше)) катаюся 7й рік на Ланосі, нічого поганого про це авто сказати не можу, все залежить від власника. Про яку зовнішність може йти мова?)) Адекватні люди використовують це авто для заробітку або економії.,- коментують незвичайний фотошоп користувачі Мережі.

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