ВАЗ - 2110 раптово став британським MINI Cooper S - радянська Лада отримала незвичайний вигляд, який напевно буде виділятися з натовпу.

На жаль, така задумка втілилася поки тільки в Photoshop, але в коментарях в інста-пабліку "carbreeding" користувачі мережі пишуть, що такий тюнінг є досить вдалим для Lada.

"Lada Cooper S "в сірому кольорі виглядає досить ефектно - "морда" ВАЗ-2110 залишилася такою ж, а ось дах, задній бампер і низькопрофільні шини вже від британської малолітражки.

"мені сподобалося", "є топ хороший крутий тачки який створилося ще в 90 роки і 2002 році але за кризи не змогли продати. і рекламу можете дивитися з 90 і 2002 р. зараз ці машини стоять на музей радянський машин", "Це топ","Питання: Lada Cooper або Mini Bogdan?", "Минидесятка", "Як варіант, можна зробити мордо**п Матіза і міні (якщо такого ще не було)", - пишуть користувачі Мережі в коментарях.

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