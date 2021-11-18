ВАЗ-2110 внезапно стал британским MINI Cooper S - советская Лада получила необычный вид, который наверняка будет выделяться из толпы.

К сожалению, такая задумка воплотилась пока только в Photoshop, но в комментариях в Инста-паблике "carbreeding" пользователи сети пишут, что такой тюнинг является довольно удачным для Lada.

"Lada Cooper S" в сером цвете выглядит довольно эффектно - "морда" ВАЗ-2110 осталась такой же, а вот крыша, задний бампер и низкопрофильные шины уже от британской малолитражки.

" А мне понравилось", "Есть топ хороший крутой тачки который создалось ещё в 90 годы и 2002 году но за кризиса Не смогли продать. и рекламу можете смотреть из 90 и 2002 г. сейчас эти машины стоят на музей советский машин", "Это топ", "Вопрос принципа: Lada Cooper или Mini Bogdan?", "Минидесятка", "Как вариант, можно сделать мордо**п матиза и мини (если такого ещё не было)", - пишут пользователи сети в комментариях.

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