Kia Sorento 2021 з новими текстурованими панелями обробки, геометричними вентиляційними отворами і візерунчастою оббивкою сидінь напевно буде залучати погляди.

Kia Sorento рекомендують для любителів позашляховиків середнього розміру, які хочуть отримати "бонусний приз" у вигляді можливості перевозити двох додаткових пасажирів, передає "motortrend.com".

Однак, під час випробувань для номінації "Позашляховик 2022 року" з'ясувалося, що з 2,5-літровим турбонаддувом поставляється восьмиступінчаста автоматична коробка передач з подвійним зчепленням, яка недостатньо добре працює на низьких швидкостях.

"Хоча гібрид Sorento пропонує ту ж інтелектуальну упаковку, що і будь-який інший варіант, ми оцінили його тьмяний силовий агрегат тільки за поліпшену економію палива", - кажуть судді.

Таким чином, в контексті номінації Kia не змогла повторити загальний успіх, досягнутий її Telluride в 2020 році.

Тим не менш, новий Sorento по праву заслужив своє місце в якості фіналіста, і його вартість сприяла цьому.

Нагадаємо, новий Kia Sportage здивує українців новим дизайном: як виглядатиме популярний автомобіль.

Раніше Politeka повідомляла, що Volkswagen Passat 2022 кардинально змінився: як виглядатиме оновлений седан.

Також Politeka писала, що названі найдешевші позашляховики 2021 року: є повний привід.