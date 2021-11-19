Hyundai випускає 1000 копій моделі Night Edition у вигляді нічного випуску 2022 року.

У Hyundai Sonata N Line реалізовано все, починаючи з орієнтованої на продуктивність моделі лінійки N, включаючи 2,5-літровий двигун I - 4 з турбонаддувом потужністю 290 к. с. і крутним моментом 311 фунт-фут, передає "motortrend.com".

Спортивний седан Hyundai Sonata N Line середнього розміру, який виглядає загрозливо і менш схожий на сімейний автомобіль, має матові чорні акценти, темні хромовані зовнішні значки і задній спойлер з вуглецевого волокна. Hyundai Night Edition їздить на 19-дюймових колесах з матовою чорною обробкою і оснащений гальмівними супортами, пофарбованими в червоний колір.

Ще одна цікава деталь-центральні ковпачки з логотипом "N", також виготовлені з вуглецевого волокна. В інших місцях передні значки Hyundai і задні значки Sonata мають темну хромовану обробку.

Моделі N Line Night Edition, пофарбовані кварцовою білою фарбою, мають дзеркальні ковпачки і верхні кришки дверних ручок матово-чорного кольору для додаткового контрастного кольору. Фантомний чорний і кварцовий білий-єдині два варіанти кольору фарби.

Випущений обмеженим тиражем 2022 Hyundai Sonata N Line Night Edition-це досить грізне візуальне оновлення в порівнянні зі звичайною лінійкою Sonata N, і зараз він продається за ціною від 35 775 доларів-незначне збільшення на 1320 доларів у порівнянні з базовою лінійкою N.

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