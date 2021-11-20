Hyundai Elantra 2021 року - огляд компактного седана, який вже почали порівнювати з Honda Civic.

Пропонована тільки в якості седана Hyundai Elantra 2021 року пропонує три силові агрегати, в тому числі 2,0-літровий рядний двигун потужністю 147 к .с. - чотири, які вибере більшість покупців, передає "motortrend.com".

Гібрид Hyundai Elantra потужністю 139 к.с., який повинен вибрати більшість покупців, і лінійку N потужністю 201 к. с. 276elantra N буде в 2022 році.

Гібрид Elantra називають кращим через додаткового крутного моменту в порівнянні зі стандартною 2,0-літрової негібридної моделлю.

Саме чудове якість гібрида-це не його зовнішній вигляд або чудова обробка тканиною на дверях, а то, як автомобіль їде.

Відчуття гальмування в кінці руху дуже добре, автомобіль включає режим EV частіше, ніж ви очікуєте, і переходи відносно Плавні - для повсякденної керованості це ключові переваги.

Всередині Elantra знаходиться вражаюча доступна технологія, яка включає в себе 10,3-дюймову цифрову панель приладів і 10,3-дюймовий сенсорний інформаційно-розважальний дисплей.

Під час тест-драйву водії зійшлися в одному - Hyundai необхідно попрацювати над доступною шестиступінчастою механічною коробкою передач Elantra, від розпливчастого перемикання передач до надмірно легкої педалі зчеплення.

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