Toyota RAV4 відзначає своє 25-річчя кількома новими оновленнями і змінами на 2022 рік.

Найбільш продаваний позашляховик Toyota RAV4 став ще більш привабливим для покупців, передає "torquenews.com".

Toyota RAV4 оголосила про безліч нових змін - як великих, так і невеликих – у своєму неймовірно популярному RAV4.

Новий рівень комплектації RAV4 Hybrid з'явиться в 2022 році.

Toyota позиціонує гібрид RAV4 SE 2022 року як розроблений для клієнтів, які шукають спортивні характеристики і спортивний стиль, але за нижчою ціною в порівнянні з XSE.

Про ціни поки нічого не відомо, але вони будуть оголошені в середині грудня ближче до дати їх продажу.

У 2022 році RAV4 Se Hybrid буде оснащений сидіннями з чорної тканини (на відміну від SofTex в XSE Hybrid), а також Toyota Audio з 7-дюймовим мультимедійним сенсорним екраном і шістьма динаміками.

Ви можете оновити RAV4 Se Hybrid за допомогою заводських пакетів опцій, таких як пакет погоди, пакет зручності і Audio Plus.

Погодний пакет додає підігрів рульового колеса, підігрів передніх сидінь, склоочисники з датчиком дощу і антиобледенитель склоочисника.

На всіх автомобілях класу RAV4-XLE 2022 року і вище з'являться нові фари. Крім того, нові світлодіодні протитуманні фари входять в стандартну комплектацію RAV4 XLE Premium, RAV4 Limited, RAV4 Adventure і RAV4 TRD для бездоріжжя.

RAV4 і гібрид RAV4 надійдуть у продаж у грудні.

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