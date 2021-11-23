Нововведень мало, але вони є

Renault Logan і Sandero третього покоління отримають невеликі модифікації - стало відомо, що зміниться.

Renault Logan і Renault Sandero - будуть призначені в тому числі і для українського ринку. Новинки отримають триступеневі оптичні блоки, повідомляє "motorsactu.com".

У авто з'являться широкі світлодіодні денні ходові вогні під лінією капота. Внизу будуть встановлені трисекційні фари, а в самому низу з'являться протитуманні фари. Задні ліхтарі будуть складатися з двох частин, як у моделей Dacia, що продаються в Європі.

Інтер'єр, якщо подивиться на фотографії новинки, не вносить ніяких змін в порівняння з європейськими моделями.

Нагадаємо, що АвтоВАЗ почав виробництво передсерійних агрегатів Logan і Sandero минулого місяця.

На сьогоднішній день кілька десятків зразків пройшли дорожні випробування. Розглянуті моделі управляються 1,6-літровим двигуном потужністю 113 кінських сил, який можна поєднувати з шестиступінчастою механічною коробкою передач або варіатором.

Що стосується оснащення, то ці новинки оснащені цифровою панеллю приладів, інформаційно-розважальною системою з великим екраном, системою вибору режимів водіння з еко -, стандартними і спортивними настройками, кондиціонером, обігрівається вітровим склом, шкірозамінником салону, атмосферним освітленням, датчиками паркування спереду і ззаду, панорамними камерами і системою запуску без ключа.

Початок серійного виробництва заплановано на Червень 2022 року.

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