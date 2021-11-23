Renault Logan і Sandero третього покоління отримають невеликі модифікації - стало відомо, що зміниться.
Renault Logan і Renault Sandero - будуть призначені в тому числі і для українського ринку. Новинки отримають триступеневі оптичні блоки, повідомляє "motorsactu.com".
У авто з'являться широкі світлодіодні денні ходові вогні під лінією капота. Внизу будуть встановлені трисекційні фари, а в самому низу з'являться протитуманні фари. Задні ліхтарі будуть складатися з двох частин, як у моделей Dacia, що продаються в Європі.
Інтер'єр, якщо подивиться на фотографії новинки, не вносить ніяких змін в порівняння з європейськими моделями.
Рідкісне фото Софії Ротару з батьком сколихнуло Мережу, як він виглядав: "Завжди в нашому серці..."
Кім Кардашьян в надто тісній сукні порівняли з персонажем "Сімейки Адамс": "Просто диво"
Нові правила в громадському транспорті: в МОЗ оголосили про чергові зміни, пандемія не відступає
Не стало зірки радянських фільмів: "Не віриться, що його більше немає"
Масштабна ДТП на українській трасі, люди опинилися в реанімації, кадри: "вилетів на зустрічку"
Нагадаємо, що АвтоВАЗ почав виробництво передсерійних агрегатів Logan і Sandero минулого місяця.
На сьогоднішній день кілька десятків зразків пройшли дорожні випробування. Розглянуті моделі управляються 1,6-літровим двигуном потужністю 113 кінських сил, який можна поєднувати з шестиступінчастою механічною коробкою передач або варіатором.
Що стосується оснащення, то ці новинки оснащені цифровою панеллю приладів, інформаційно-розважальною системою з великим екраном, системою вибору режимів водіння з еко -, стандартними і спортивними настройками, кондиціонером, обігрівається вітровим склом, шкірозамінником салону, атмосферним освітленням, датчиками паркування спереду і ззаду, панорамними камерами і системою запуску без ключа.
Початок серійного виробництва заплановано на Червень 2022 року.
Нагадаємо, Toyota RAV4 в 2022 році перевтілиться в спорткар, українці оцінять: фото нового кросовера.
Раніше Politeka повідомляла, що Volkswagen Passat 2022 кардинально змінився: як виглядатиме оновлений седан.
Також Politeka писала, що Skoda Fabia наостанок порадує українців новим виглядом:"виробництво припиняється".