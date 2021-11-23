Новшеств мало, но они есть

Renault Logan и Sandero третьего поколения получат небольшие модификации - стало известно, что изменится.

Renault Logan и Renault Sandero - будут предназначены в том числе и для украинского рынка. Новинки получат трехступенчатые оптические блоки, сообщает "motorsactu.com".

У авто появятся широкие светодиодные дневные ходовые огни под линией капота. Внизу будут установлены трехсекционные фары, а в самом низу появятся противотуманные фары. Задние фонари будут состоять из двух частей, как у моделей Dacia, продаваемых в Европе.

Интерьер, если посмотрет на фотографии новинки, не вносит никаких изменений в сравнение с европейскими моделями.

Напомним, что АвтоВАЗ начал производство предсерийных агрегатов Logan и Sandero в прошлом месяце.

На сегодняшний день несколько десятков образцов прошли дорожные испытания. Рассматриваемые модели управляются 1,6-литровым двигателем мощностью 113 лошадиных сил, который можно сочетать с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

Что касается оснащения, то эти новинки оснащены цифровой приборной панелью, информационно-развлекательной системой с большим экраном, системой выбора режимов вождения с эко -, стандартными и спортивными настройками, кондиционером, обогреваемым ветровым стеклом, кожзаменителем салона, атмосферным освещением, датчиками парковки спереди и сзади, панорамными камерами и системой запуска без ключа.

Начало серийного производства запланировано на июнь 2022 года.

Напомним, Toyota RAV4 в 2022 году перевоплотится в спорткар, украинцы оценят: фото нового кроссовера.

Ранее Politeka сообщала, что Volkswagen Passat 2022 кардинально изменился: как будет выглядеть обновленный седан.

Также Politeka писала, что Skoda Fabia напоследок порадует украинцев новым видом: "производство прекращается".