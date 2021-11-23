Hyundai Grandeur Heritage 80-х років вирішили надати сучасну інтерпретацію.
Зовнішній вигляд серії Grandeur Heritage залишається вірним оригінальному силуету. Система освітлення відіграє фундаментальну роль в дизайні автомобіля, Hyundai використовує ту ж параметричну піксельну світлодіодну технологію, яка з'явилася в серійній моделі Ioniq 5.
Оновлення в порівнянні з оригінальною моделлю 1986 року представлені у вигляді перероблених бічних дзеркал, покритих коліс або облицювання слайдів.
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Концепція "newtro", як її розуміє Hyundai, добре використовує сучасні технології та цифрові інтерфейси, зберігаючи при цьому атмосферу ретро.
Весь внутрішній простір висвітлюється двома променями світла, що виходять з обох сторін приладової панелі, які красиво виділяються на B-образних стійках і відображаються в дзеркалах.
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