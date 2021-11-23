Hyundai Grandeur Heritage 80-х років вирішили надати сучасну інтерпретацію.

Hyundai представила електрокар в класичному стилі першого седана Grandeur 1986 року, на честь його 35-річчя. Автомобіль поєднав у собі естетику 80 - х і сучасні технології, передає "motorsactu.com".

Зовнішній вигляд серії Grandeur Heritage залишається вірним оригінальному силуету. Система освітлення відіграє фундаментальну роль в дизайні автомобіля, Hyundai використовує ту ж параметричну піксельну світлодіодну технологію, яка з'явилася в серійній моделі Ioniq 5.

Оновлення в порівнянні з оригінальною моделлю 1986 року представлені у вигляді перероблених бічних дзеркал, покритих коліс або облицювання слайдів.

Концепція "newtro", як її розуміє Hyundai, добре використовує сучасні технології та цифрові інтерфейси, зберігаючи при цьому атмосферу ретро.

Весь внутрішній простір висвітлюється двома променями світла, що виходять з обох сторін приладової панелі, які красиво виділяються на B-образних стійках і відображаються в дзеркалах.

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