Mazda вже довгий час працює над наступним поколінням 6 і, згідно з новою інформацією з Японії, майже готова представити автомобіль.

Стверджується, що нова Mazda 6 буде представлена в першій половині 2022 року. Якщо це виявиться так, то автомобіль, ймовірно, потрапить в руки покупців до кінця 2022 року або на початку 2023 року, передає "carscoops.com".

Нова Mazda 6 буде оснащена платформою з заднім приводом, яку вона буде використовувати, принаймні, з одним майбутнім кросовером від автовиробника.

Нові опори замінять передньопривідну платформу "старого" автомобіля. Mazda також випустить нову модель з 3,0-літровими рядними шестициліндровими бензиновими і дизельними двигунами з м'якою гібридною технологією.

Mazda працює над своєю новою шісткою, принаймні з початку 2019 року і планує запропонувати свій новий седан у гібридній формі.

Вражаючий новий вигляд також виділить Mazda 6 наступного покоління.

Автомобіль буде черпати натхнення в дизайні з концепції Vision Coupe, представленої кілька років тому, і, отже, буде мати близьку схожість з нинішньою Mazda 3, яка сама була представлена з концептом Mazda Kai.

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