Після перерви з 2019 року Golf повертається!

Volkswagen Golf R 2022 року здивує українців своєю вартістю - за новенький хетчбек доведеться віддати десятки тисяч доларів.

Але спочатку про характеристики-потужність Volkswagen Golf R підскакує майже на 30 к. с. в порівнянні з попереднім автомобілем, з 288 К. С. до 315 кінських сил, передає "caranddriver.com".

Створена в результаті поліпшень, внесених в майбутній MK8 Golf GTI, модель з рейтингом R має більш потужний 315-сильний турбомотор і систему повного приводу з режимом дрейфу.

У той час як найновіший і найкращий високопродуктивний хетч VW все ще не такий ефектний, як конкуренти, такі як Honda Civic Type R і Hyundai Veloster N.

Його більш витончений зовнішній вигляд повинен тільки допомогти застати своїх супротивників зненацька, залучаючи покупців, які хочуть швидкий маленький автомобіль з стриманим зовнішнім виглядом.

Безліч ексклюзивного обладнання і тонких деталей дизайну також відокремлюють його від GTI, з яким він розділяє Сучасний інтер'єр і безліч технологій.

Після перерви з 2019 модельного року Golf R повертається в 2022 році. Його відродження слідує за випуском Golf GTI восьмого покоління.

Очікується, що Golf R надійде в продаж в кінці цього року. За новенький Volkswagen Golf R 2022 доведеться віддати близько 44 640 доларів.

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