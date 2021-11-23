Nissan Pathfinder 2022 року буде в більш "сміливому" стилі, який виглядає краще, ніж його попередник.

У новому Nissan Pathfinder четвертого покоління використовується той же двигун V-6, що і раніше. Nissan Pathfinder 2022 року отримав нову дев'ятиступінчасту автоматичну коробку передач і додаткову систему повного приводу, яка, за словами представництва Nissan, може швидше перемикати потужність і забезпечує більший крутний момент на задній осі, передає "motortrend.com".

Nissan Pathfinder вразив своїми сімейними "особливостями". Завдяки широкому вантажному відсіку і просторим першому і другому рядах - кузов отримав високу оцінку.

Трансмісія стане краще, причому нерівномірна подача потужності дещо згладилася завдяки оновленому програмуванню трансмісії, що також трохи пом'якшує коробку передач.

Новий Pathfinder став красивішим, універсальніше і краще управляється, ніж раніше.

Серед явних плюсів Nissan Pathfinder:

Легкий доступ до третього ряду

Великий пасажирський простір і зручності

Ефективні системи допомоги водієві

Серед мінусів можна виділити:

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Ефективний редизайн, проте, як і раніше поступається кращим.

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