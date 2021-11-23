Nissan Pathfinder 2022 року буде в більш "сміливому" стилі, який виглядає краще, ніж його попередник.
У новому Nissan Pathfinder четвертого покоління використовується той же двигун V-6, що і раніше. Nissan Pathfinder 2022 року отримав нову дев'ятиступінчасту автоматичну коробку передач і додаткову систему повного приводу, яка, за словами представництва Nissan, може швидше перемикати потужність і забезпечує більший крутний момент на задній осі, передає "motortrend.com".
Nissan Pathfinder вразив своїми сімейними "особливостями". Завдяки широкому вантажному відсіку і просторим першому і другому рядах - кузов отримав високу оцінку.
Рідкісне фото Софії Ротару з батьком сколихнуло Мережу, як він виглядав: "Завжди в нашому серці..."
Зарицька з "KAZKA" і Мєшков не змогли розлучитися після вильоту з "Танців з зірками": Гвоздьова в захваті
Кім Кардашьян в надто тісній сукні порівняли з персонажем "Сімейки Адамс": "Просто диво"
Не стало зірки радянських фільмів: "Не віриться, що його більше немає"
Масштабна ДТП на українській трасі, люди опинилися в реанімації, кадри: "вилетів на зустрічку"
Трансмісія стане краще, причому нерівномірна подача потужності дещо згладилася завдяки оновленому програмуванню трансмісії, що також трохи пом'якшує коробку передач.
Новий Pathfinder став красивішим, універсальніше і краще управляється, ніж раніше.
Серед явних плюсів Nissan Pathfinder:
- Легкий доступ до третього ряду
- Великий пасажирський простір і зручності
- Ефективні системи допомоги водієві
Серед мінусів можна виділити:
- Є позашляховики краще, які доступні за ті ж або менші гроші
- Ефективний редизайн, проте, як і раніше поступається кращим.
Нагадаємо, космічна Mazda 6 з'явиться на дорогах України в 2022 році: в мережу просочилися перші фото.
Раніше Politeka повідомляла, що у нового Hyundai Elantra знайшли ряд недоліків: "під час тест-драйву водії...".
Також Politeka писала, що Hyundai Sonata випускає обмежену кількість моделей Night Edition: фото грозного седана.