Новий Rogue буде з безліччю функцій

Nissan Rogue 2022 року - це середній компактний кросовер, практичність і цінність якого є сильними сторонами.

Про це повідомляє портал "caranddriver.com".

Nissan Rogue 2022 року буде випускатися з просторим салоном і вантажним відсіком, також з безліччю стандартних і додаткових зручностей, яких жадають покупці позашляховиків.

2,5-літровий чотирициліндровий двигун Rogue був замінений на 2022 рік 1,5-літровим трициліндровим двигуном з турбонаддувом потужністю 201 кінська сила.

Трансмісія варіатора Nissan Rogue 2022 року також була переглянута і тепер сприяє швидкому прискоренню і економії палива.

Nissan Rogue 2022 року поставляється з безліччю стандартних функцій допомоги водієві, які допомагають авто конкурувати з Toyota RAV4 і Subaru Forester.

Основні функції безпеки Nissan Rogue 2022 включають в себе:

Стандартне автоматичне екстрене гальмування з виявленням пішоходів

Стандартний моніторинг сліпої зони з попередженням про перехресний рух ззаду

Доступний адаптивний круїз-контроль з напівавтономним режимом водіння

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