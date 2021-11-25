Nissan Rogue 2022 року - це середній компактний кросовер, практичність і цінність якого є сильними сторонами.
Про це повідомляє портал "caranddriver.com".
Nissan Rogue 2022 року буде випускатися з просторим салоном і вантажним відсіком, також з безліччю стандартних і додаткових зручностей, яких жадають покупці позашляховиків.
2,5-літровий чотирициліндровий двигун Rogue був замінений на 2022 рік 1,5-літровим трициліндровим двигуном з турбонаддувом потужністю 201 кінська сила.
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Трансмісія варіатора Nissan Rogue 2022 року також була переглянута і тепер сприяє швидкому прискоренню і економії палива.
Nissan Rogue 2022 року поставляється з безліччю стандартних функцій допомоги водієві, які допомагають авто конкурувати з Toyota RAV4 і Subaru Forester.
Основні функції безпеки Nissan Rogue 2022 включають в себе:
- Стандартне автоматичне екстрене гальмування з виявленням пішоходів
- Стандартний моніторинг сліпої зони з попередженням про перехресний рух ззаду
- Доступний адаптивний круїз-контроль з напівавтономним режимом водіння
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