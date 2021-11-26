Новий Rio буде доступний як седан або хетчбек

Kia Rio 2022 року як і раніше залишається одним з найбільш недорогих нових автомобілів, доступних сьогодні.

Про це повідомляється на автопорталі "cnet.com".

Маленький малолітражний автомобіль Kia коштує трохи більше 17 000 доларів. Так, базова ціна Kia Rio 2022 року складає всього 17 145 доларів, в той час як трохи більш висококласна Kia Rio S коштує 17 785 доларів.

Kia Rio 2022 року - це чотиридверний седан, є і п'ятидверний хетчбек, але різниці в ціні в залежності від стилю кузова немає.

Єдиний відносно дорогий варіант Kia Rio 2022 року - це пакет технологій, доступний тільки на Rio S.

За додаткові 1800 доларів цей технічний пакет Kia Rio 2022 року додає попередження про зіткнення, допомогу при утриманні смуги руху, попередження про виїзд зі смуги руху, світлодіодні фари, контроль тиску в шинах, автоматичний клімат-контроль, запуск кнопки, легкосплавні диски, задні дискові гальма і багато іншого.

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