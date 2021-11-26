Mazda3 2022 року отримала більше стандартних функцій безпеки, новий двигун з турбонаддувом, оновлений базовий двигун і шикарну обробку салону.

Про це повідомляє "carsdirect.com".

Mazda3 2022 року буде мати гарний дизайн з великими решітками, гострими фарами, тонкими задніми ліхтарями і виступаючими випускними отворами.

Хетчбек Mazda3 2022 року буде привабливою версією, що відрізняється більш спортивним дизайном з C-подібною стійкою.

Інтер'єр Mazda3 2022 року повинен імітувати дизайн поточної моделі, яка є висококласною і більш престижною, ніж інші основні варіанти.

Прості датчики, нова приладова панель і привабливі елементи управління і високоякісні матеріали надають Mazda3 2022 року салон, з яким інші просто не можуть зрівнятися.

Mazda3 2022 року пропонується з функціями, яких немає у конкурентів, такими як шкіряна оббивка, стандартний 8,8-дюймовий екран, аудіосистема Bose з 12 динаміками і головний дисплей. Першокласні матеріали та високоякісні функції з'являться в моделі 2022 року.

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