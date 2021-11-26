Audi Q7 2022 року буде поставлятися в звичайних комплектаціях Audi: Преміум, Преміум Плюс і Престиж.

Про це повідомляє портал "carsdirect.com".

Ціна Audi Q7 2022 року починаються від 56 895 доларів США, включаючи пункт призначення, і досягають 73 095 доларів США за опції Prestige before.

Стандартні комплектації Audi Q7 2022 року починаються з чотирициліндрового турбомотора. Шестициліндровий двигун з турбонаддувом є додатковим для Premium (5400 доларів) і Premium Plus ( 6100 доларів) - і стандартним для Prestige.

Кожна Audi Q7 2022 року оснащений повним приводом і восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач. Шестициліндрові моделі отримують важільні перемикачі.

Audi Q7 Premium 2022 року пропонує моніторинг сліпих зон з попередженням про перехресний рух ззаду, попередженням про виїзд з дороги, автоматичним дальнім світлом, автоматичним екстреним гальмуванням, а також передніми і задніми датчиками паркування.

Камера об'ємного огляду входить в комплект поставки за 1200 доларів. Камера входить в стандартну комплектацію Premium Plus, поряд з адаптивним круїз-контролем і системою допомоги при утриманні смуги руху.

Стандартна інформаційно-розважальна система Audi Q7 2022 року включає в себе 10,1-дюймовий сенсорний екран, 10 динаміків, 4 порти USB, навігацію, HD - і супутникове радіо.

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