Audi Q7 2022 року буде поставлятися в звичайних комплектаціях Audi: Преміум, Преміум Плюс і Престиж.
Про це повідомляє портал "carsdirect.com".
Ціна Audi Q7 2022 року починаються від 56 895 доларів США, включаючи пункт призначення, і досягають 73 095 доларів США за опції Prestige before.
Стандартні комплектації Audi Q7 2022 року починаються з чотирициліндрового турбомотора. Шестициліндровий двигун з турбонаддувом є додатковим для Premium (5400 доларів) і Premium Plus ( 6100 доларів) - і стандартним для Prestige.
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Кожна Audi Q7 2022 року оснащений повним приводом і восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач. Шестициліндрові моделі отримують важільні перемикачі.
Audi Q7 Premium 2022 року пропонує моніторинг сліпих зон з попередженням про перехресний рух ззаду, попередженням про виїзд з дороги, автоматичним дальнім світлом, автоматичним екстреним гальмуванням, а також передніми і задніми датчиками паркування.
Камера об'ємного огляду входить в комплект поставки за 1200 доларів. Камера входить в стандартну комплектацію Premium Plus, поряд з адаптивним круїз-контролем і системою допомоги при утриманні смуги руху.
Стандартна інформаційно-розважальна система Audi Q7 2022 року включає в себе 10,1-дюймовий сенсорний екран, 10 динаміків, 4 порти USB, навігацію, HD - і супутникове радіо.
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