Toyota RAV4 до 2022 року отримає переглянутий дизайн, нові конструкції коліс і оновлені технології інтер'єру.

Про це повідомляє "motortrend.com".

Toyota RAV4 2022 року продовжить використовувати 2,5-літровий чотирициліндровий двигун на додаток до двох електродвигунів і літій-іонного акумулятора. Загальна потужність, швидше за все, залишиться 302 к. с.

У той час як потужність досить вражає для звичайного компактного позашляховика, економія палива і дальність дії є реальними перевагами Toyota RAV4 2022 року.

Toyota RAV4 2022 року буде з тканинною оббивкою і 7,0-дюймовим сенсорним екраном і аудіосистемою з 6 динаміками; він може бути оснащений передніми сидіннями з підігрівом, люком в даху, задніми дверима з електроприводом і 9,0-дюймовим сенсорним екраном.

Як і інші Toyota , RAV4 Prime буде пропонувати потужний набір стандартних функцій безпеки.

Вони повинні включати автоматичне екстрене гальмування з виявленням пішоходів, попередження про виїзд зі смуги руху за допомогою рульового управління, адаптивний круїз-контроль на повній швидкості, моніторинг сліпих зон з попередженням про перехресний рух ззаду і автоматичне дальнє світло.

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