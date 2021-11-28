Характеристика Toyota RAV4 Hybrid вражають досвідчених водіїв - під час тест-драйву авто показало себе добре, але ціна для нього зависока.

Гібриди Toyota пройшли довгий шлях з часів Prius. Нові авто 2022 року електрифіковані мають ту ж практичність і місткість, що і стандартний RAV4 Prime, і в них доступні силові агрегати, які споживають паливо, пише caranddriver.com.

Нова комплектація RAV4 Hybrid займає проміжне положення між моделями XLE Premium і XSE. Він скромно оснащений 7,0-дюймовою інформаційно-розважальною системою з сенсорним екраном, тканинними сидіннями і стереосистемою з шістьма динаміками, але може бути доповнений пакетом Convenience, який додає люк на даху, задні двері з електроприводом і великий 9,0-дюймовий екран. Всі, крім базової комплектації LE, отримують нові фари більш агресивного стилю.

Автомобіль оснащений 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном, якому допомагають два електродвигуни, загальна потужність яких становить 219 кінських сил.

На тест-драйві RAV4 Hybrid показав себе не тільки ефективніше неелектрифікованої моделі, але і швидше. Він розігнався до 60 миль на годину за 7,4 секунди, в той час як моделі, що працює тільки на газі, знадобилося 8,0 секунд.

Стартова ціна авто досить висока - 30 тисяч доларів.

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