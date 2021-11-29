Peugeot e-208 і e-2008 збільшать запас ходу до 25 км і на 8% збільшать дальність в циклі WLTP.

Про це повідомляє автопортал "media.stellantis.com".

Обидва випущених в кінці 2019 року 100% електричних Peugeot e-208 і Peugeot e-2008 мали великий успіх на ринках: вже випущено понад 90 000 автомобілів. Ці дві моделі підкреслюють актуальність стратегії електрифікації бренду Peugeot .

Засновані на eCMP( загальній модульній платформі), оснащені акумулятором потужністю 50 кВт*год, електродвигуном потужністю 100 кВт (136 к.с.) і крутним моментом 260 Нм. Peugeot продемонструють новітні технологічні досягнення, щоб забезпечити більшу автономність для своїх користувачів.

Перш за все, шини були оптимізовані з переходом на клас "А+", що забезпечує більшу ефективність завдяки більш низькому опору. Це стосується 16-дюймових коліс для Peugeot e - 208 і 17-дюймових коліс для Peugeot e-2008.

Крім того, існує Механічна розробка з новим передавальним відношенням коробки передач, яка оптимізує діапазон руху на дорогах і автомагістралях.

Нарешті, новий тепловий насос у поєднанні з датчиком вологості, встановленим у верхній частині вітрового скла, оптимізує енергоефективність систем опалення та кондиціонування повітря.

Інформація, передана цим датчиком, дозволяє більш точно контролювати рециркуляцію повітря в салоні Peugeot і, в кінцевому рахунку, захистити кількість енергії, що міститься в акумуляторі, при нагріванні і підтримці температури всередині транспортного засобу. Це останнє досягнення особливо помітно при низьких температурах зовнішнього повітря.

Таким чином, всі ці розробки забезпечать збільшення дальності.

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