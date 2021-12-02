Subaru Forester 2022 року стане наступним автомобілем виробника, який отримає варіант Wilderness.
Про це повідомляє "motortrend.com".
Автомобіль проїде скрізь, так як він підготовлений до бездоріжжя і "дикої природи" Subaru Forester приєднується до багатообіцяючої лінійки Subaru Wilderness, яка стартувала з Outback Wilderness.
Іншими словами, для людей, які не бачили версію Subaru Outback для дикої природи, — Wilderness - це новий рівень обробки Subaru, який поєднує в собі приємне поєднання форми і функціональності.
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У разі Subaru Forester Wilderness 2022 року дорожній просвіт збільшується з 22см на стандартному Forester до 23см, а його матові чорні колеса оснащені всюдихідними шинами Yokohama Geolander.
Subaru Foresters оновляться до 2022 модельного року, з поліпшеннями, включаючи переглянуту передню і задню панелі, нові функції для пакету допомоги водієві для зору і модернізацію обладнання.
Ціни на Forester Wilderness будуть починатися з 33 495 доларів, в той час як звичайний Forester варіюється від 26 320 доларів за базову модель до 36 420 доларів за першокласну обробку, плюс опції.
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