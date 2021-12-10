Toyota оголосила подробиці про свою модель Corolla Cross, яка повинна з'явиться в автосалонах вже в 2022 році.

Про це повідомляє "completecar".

За розміром Toyota Corolla Cross буде розташовуватися вище моделей Toyota Yaris Cross і CH-R, але нижче RAV4, що робить його сильним конкурентом для таких моделей, як Nissan Qashqai і Volkswagen Tiguan.

Інтер'єр Toyota Corolla являє собою простий і зрозумілий пристрій з 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів і 10,5-дюймовим інформаційно-розважальним екраном, сумісним з Apple CarPlay і дзеркальним відображенням смартфонів Android Auto.

В рамках пакету Toyota Corolla Safety Sense встановлено ряд нових технологій допомоги водієві і безпеки, включаючи системи запобігання зіткнень, допомога при повороті на перехресті, систему моніторингу сліпих зон, оповіщення про перехрестя ззаду з автоматичним гальмуванням і цілий ряд інших систем безпеки.

Крім того, Toyota заявляє, що Corolla Cross матиме покращені версії функцій, які можна побачити на інших моделях, таких як адаптивний круїз-контроль, допомога в утриманні смуги руху і розпізнавання дорожніх знаків.

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