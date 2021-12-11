Новий Nissan Qashqai буде з оновленим зовнішнім дизайном, також в авто будуть помітні поліпшення в плані комфорту їзди і зниження шуму.

Про це повідомляє "completecar".

Водійське положення новий Nissan Qashqai буде відмінним, з відмінною оглядовістю, навіть між передньою стійкою і дверними дзеркалами.

В Nissan Qashqai також легко стежити за дорогою за допомогою найбільшого головного дисплея в сегменті з діагоналлю 10,8 дюйма.

Ви також можете отримати багато корисної інформації в цифровій комбінації приладів, хоча в ній є тільки дві теми дизайну, що трохи розчаровує в наші дні.

Крім того, є пристойна інформаційно-розважальна система, і Nissan Qashqai проявив довгоочікувану стриманість і не став вкладати занадто багато в сенсорний екран, замість цього вибравши кнопки для основних речей.

Все це виглядає як значне поліпшення Nissan Qashqaiу порівнянні з попередньою версією.

Як бензинові, так і ручні моделі Nissan Qashqai зручні з помітними поліпшеннями в плані комфорту їзди і зниження шуму. Це не зовсім Volkswagen Tiguan serenity, але Qashqai коштує не так дорого, як його німецький конкурент.

До слова, Toyota Prius в 2022 році отримає спеціальну модель Nightshade: як вона виглядає.

Раніше Politeka повідомляла, Toyota Yaris в 2022 році перетвориться в спорткар, фото: "схожа на Supra".

Також Politeka писала, Kia Sorento 2022 року порадує українців: перші фото позашляховика.