Новий Nissan Qashqai буде з оновленим зовнішнім дизайном, також в авто будуть помітні поліпшення в плані комфорту їзди і зниження шуму.
Про це повідомляє "completecar".
Водійське положення новий Nissan Qashqai буде відмінним, з відмінною оглядовістю, навіть між передньою стійкою і дверними дзеркалами.
В Nissan Qashqai також легко стежити за дорогою за допомогою найбільшого головного дисплея в сегменті з діагоналлю 10,8 дюйма.
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Ви також можете отримати багато корисної інформації в цифровій комбінації приладів, хоча в ній є тільки дві теми дизайну, що трохи розчаровує в наші дні.
Крім того, є пристойна інформаційно-розважальна система, і Nissan Qashqai проявив довгоочікувану стриманість і не став вкладати занадто багато в сенсорний екран, замість цього вибравши кнопки для основних речей.
Все це виглядає як значне поліпшення Nissan Qashqaiу порівнянні з попередньою версією.
Як бензинові, так і ручні моделі Nissan Qashqai зручні з помітними поліпшеннями в плані комфорту їзди і зниження шуму. Це не зовсім Volkswagen Tiguan serenity, але Qashqai коштує не так дорого, як його німецький конкурент.
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