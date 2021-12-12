Volkswagen Tiguan 2022 року буде з новою решіткою радіатора і фарами, які зроблять модель більш сучасною.
Про це повідомляє автопортал "completecar".
Стиль салону Volkswagen Tiguan не сильно змінився, відбулося відчутне поліпшення якості, підгонки та обробки. Інтер'єр Tiguan просторий, з великим простором на задніх сидіннях, а багажник масивний.
Volkswagen Tiguan 2022 року пропонує більш спортивну керованість, ніж багато його конкурентів, а його салон відрізняється стриманою атмосферою і безліччю модних технологічних функцій.
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Нові світлодіодні фари, переглянута решітка радіатора і бампери, а також нові конструкції коліс надають Volkswagen Tiguan 2022 року більш сучасний зовнішній вигляд.
Сидіння з підігрівом і цифровий дисплей датчика тепер є стандартними для всієї лінійки Volkswagen Tiguan. Всі моделі, крім базових, також отримують нову сенсорну панель клімат-контролю, адаптивний круїз-контроль, допомогу в утриманні смуги руху і напівавтономний режим водіння, який VW називає Travel Assist.
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