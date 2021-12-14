Ford Kuga 2022 року безумовно не буде семимісним кросовером, але він отримає гібридний привід і версію ST, передає "kfz10.de".
Таким чином, один з найбільш продаваних кросоверів стає ще краще і універсальніше і є ключем до його успіху. Кілька трансмісій, рівні обробки салону і безліч функцій безпеки роблять Ford Kuga ще більш привабливим не тільки для молодих клієнтів, але і для літніх покупців.
Ймовірно, найбільш захоплюючою версією буде гібрид Ford Kuga 2022 року. Краща економія палива компактного кросовера буде мати значення на ринку.
Ford Kuga видає 280 кінських сил і перевершує Escapes в 245 кінських сил, які американська модель отримує від 2,0-літрового турбокомпресора. Прем'єра нової Ford Kuga приверне багато уваги, особливо коли Ford розкриє всі деталі.
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Ford Kuga 2022 року також постачатиме бензинові та дизельні двигуни, які, ймовірно, будуть придбані у його попередників.
Найменший об'єм двигуна - це 1,5-літровий чотирициліндровий двигун EcoBoost потужністю 120 кінських сил.
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