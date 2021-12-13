Основним оновленням для Kia Sorento 2022 року є гібридний двигун-будуть як стандартні, так і варіанти, що підключаються, повідомляє "kfz10.de".
Новий Kia Sorento 2022 року збереже свої розміри і розташування трьохрядних сидінь.
З великим дорожнім просвітом новий Kia Sorento може забезпечити кращі можливості для бездоріжжя.
В даний час доступно п'ять рівнів обробки салону. Kia зробила приголомшливий зовнішній вигляд з набором функцій для базової моделі L.
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В Kia Sorento 2022 року Apple CarPlay і Android є стандартними. Крім того, у вашому розпорядженні Кондиціонер, тканинні чохли і камера заднього виду.
Якщо ви виберете версію LX, він додасть монітор сліпих зон, надшвидку точку зарядки і 8-смуговий сидіння водія.
Модель S ще більше розширює асортимент завдяки обігріву передніх сидінь і кондиціонування повітря третього ряду.
Крім того, покупці Kia Sorento безумовно отримають більше попереджень і опцій про безпеку.
Першокласні позашляховики оснащені шкіряними сидіннями і оббивкою, панорамним люком на даху, преміальним звуком, навігацією і бездротовою зарядкою для мобільних пристроїв.
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