У новому Kia Sorento 2022 року ми побачимо редизайн і гібридні двигуни, проте компанія поки не надає точних відомостей про деталі і нам потрібно набратися терпіння, щоб отримати повну інформацію.

Основним оновленням для Kia Sorento 2022 року є гібридний двигун-будуть як стандартні, так і варіанти, що підключаються, повідомляє "kfz10.de".

Новий Kia Sorento 2022 року збереже свої розміри і розташування трьохрядних сидінь.

З великим дорожнім просвітом новий Kia Sorento може забезпечити кращі можливості для бездоріжжя.

В даний час доступно п'ять рівнів обробки салону. Kia зробила приголомшливий зовнішній вигляд з набором функцій для базової моделі L.

В Kia Sorento 2022 року Apple CarPlay і Android є стандартними. Крім того, у вашому розпорядженні Кондиціонер, тканинні чохли і камера заднього виду.

Якщо ви виберете версію LX, він додасть монітор сліпих зон, надшвидку точку зарядки і 8-смуговий сидіння водія.

Модель S ще більше розширює асортимент завдяки обігріву передніх сидінь і кондиціонування повітря третього ряду.

Крім того, покупці Kia Sorento безумовно отримають більше попереджень і опцій про безпеку.

Першокласні позашляховики оснащені шкіряними сидіннями і оббивкою, панорамним люком на даху, преміальним звуком, навігацією і бездротовою зарядкою для мобільних пристроїв.

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