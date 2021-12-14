Kia Ceed SW і Proceed 2022 року внесла багато змін в екстер'єр, обладнання та механіку - оновлені хетчбеки почнуть з'являтися на дорогах України зовсім скоро.

Зовнішній дизайн Kia Ceed SW і Kia Proceed був трохи перероблений з оновленою решіткою радіатора з "тигровим" носом, в той час як PHEV має закриту решітку радіатора з контрастними колірними акцентами, передає "kfz10.de".

В Kia Ceed будуть рестайлінгові світлодіодні фари, вертикальні подвійні денні ходові вогні у вигляді трьох стрілок і модулі для вбудованих протитуманних фар.

Збоку новий Kia Proceed має два великих повітрозабірника через передній бампер і нові легкосплавні, 16-дюймові диски сріблястого кольору для базових моделей і 17-дюймові легкосплавні диски глянцевого чорного кольору для GT-Line.

Kia Proceed

Обидва автомобілі мають нещодавно профільований дизайн багажника з новими світлодіодними універсальними задніми ліхтарями, в центрі яких знаходиться новий логотип Kia.

Тепер клієнти можуть вибирати з дев'яти різних оббивок для Kia Ceed SW і Kia Proceed, включаючи чорні замшеві сидіння з сірими швами на GT-Line.

Kia Proceed

Варіанти GT-Line також отримають новий важіль перемикання передач, обтягнутий шкірою. Салон виглядає незмінно сучасною з оновленою 10,25-дюймовою інформаційно-розважальною системою з безкаркасним сенсорним екраном з бездротовими автомобілями Apple Carplay і Android.

Також в новій Kia Ceed буде 12,3-дюймова панель інструментів TFT з поліпшеною графікою і чотирма різними налаштовуваними темами, які також можуть змінюватися в залежності від погоди і часу дня.

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