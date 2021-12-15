Renault Megane eVision 2022-це перший електромобіль Renault, побудований на модульній платформі CMF-EV від Renault-Nissan-Mitsubishi.

Renault Megane досягає 4210 мм в довжину, 1800 мм в ширину і 1505 мм у висоту при колісній базі 2700 мм, передає "kfz10.de".

Пасажири нового Renault Megane можуть насолоджуватися кращою місткістю і простотою використання в своєму класі, а також більш легкою їздою по місту. Megane eVision-це автомобіль, який кидає виклик традиційним транспортним засобам.

Серійна версія Renault Megane має менш привабливий інтерфейс зі змінами світлових кластерів, але форма всіх елементів однакова.

На відміну від концепції, серійний автомобіль має новий логотип Renault, який є плоским і має мінімалістичний дизайн.

Renault Megane eVision 2022 має порт для зарядки на стороні водія, серійна версія має порт для зарядки на стороні пасажира.

Також новими є звичайні дзеркала, які повинні коштувати дешевше (і відповідати світовим правилам), і менші колеса, які повинні забезпечити кращу їзду. У верхній частині остаточної моделі є антена з"акулячими плавниками".

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