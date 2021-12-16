Ще більш помітними будуть повітрозабірники Opel Corsa-e. Ймовірно, у новинки буде спойлер на даху і нова вставка решітки радіатора з центральною стійкою, припускають експерти про непредставлену новинку на порталі "kfz10.de".
Більші диски, сині супорти та логотипи OPC Opel Corsa розсіють будь-які сумніви в тому, що це спортивна модель.
Новий Opel Corsa-e, ймовірно, збереже той же передній електродвигун потужністю 100 кВт / 260 Нм, що і її стандартні аналоги, підключені до літій-іонного акумулятора.
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Це помітно відрізняється від попереднього Opel Corsa VXR, який з 1,6-літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном з турбонаддувом відправляв 153 кВт потужності і 244 Нм крутного моменту на передні колеса через шестиступінчасту механічну коробку передач.
Незважаючи на брак потужності Opel Corsa близько 50 кВт, нещодавно електрифікований Corsa-e VXR не повинен відставати від свого попередника так далеко, як припускають його характеристики: стандартний Corsa-e забезпечує швидкість 0-100 км / ч. 7,6 секунди порівняно з 6,8-дюймовим Corsa VXR.
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