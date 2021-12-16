Opel Corsa-e 2022 року навіть з електричною моделлю буде спиратися на типові для бренду оптичні системи.

Ще більш помітними будуть повітрозабірники Opel Corsa-e. Ймовірно, у новинки буде спойлер на даху і нова вставка решітки радіатора з центральною стійкою, припускають експерти про непредставлену новинку на порталі "kfz10.de".

Більші диски, сині супорти та логотипи OPC Opel Corsa розсіють будь-які сумніви в тому, що це спортивна модель.

Новий Opel Corsa-e, ймовірно, збереже той же передній електродвигун потужністю 100 кВт / 260 Нм, що і її стандартні аналоги, підключені до літій-іонного акумулятора.

Це помітно відрізняється від попереднього Opel Corsa VXR, який з 1,6-літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном з турбонаддувом відправляв 153 кВт потужності і 244 Нм крутного моменту на передні колеса через шестиступінчасту механічну коробку передач.

Незважаючи на брак потужності Opel Corsa близько 50 кВт, нещодавно електрифікований Corsa-e VXR не повинен відставати від свого попередника так далеко, як припускають його характеристики: стандартний Corsa-e забезпечує швидкість 0-100 км / ч. 7,6 секунди порівняно з 6,8-дюймовим Corsa VXR.

До слова, Renault Megane перетворився на електричний хетчбек із зовнішністю "кросовера": яскраві фото.

Раніше Politeka повідомляла, Mazda3 2022 року знайде функції, яких немає у конкурентів: з'явилися фото новинки.

Також Politeka писала, Mazda CX - 30 запозичила свій стиль у хетчбека, фото: "зроблена зі смаком".