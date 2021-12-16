Час невблаганно рухається вперед, і французькому виробнику Peugeot пора приступити до наступного перегляду свого маленького автомобіля.

Peugeot 208 GT 2022 року користується відомим комерційним успіхом - з моменту свого запуску в другій половині 2019 року популярна модель Peugeot зарекомендувала себе як один з найбільш продаваних автомобілів в Європі, передає "kfz10.de".

На естетичному рівні Peugeot 208 GT відбудуться відповідні зміни. Мета полягає не в тому, щоб адаптувати 208 до нової філософії дизайну, яку Peugeot застосовує у всіх своїх нових моделях.

Інформаційно-розважальна система буде оновлена новими функціями та інструментами. Базовий сенсорний екран стає більше. Peugeot 208 GT зробить крок вперед з точки зору підключення. Крім того, він розширює список систем допомоги водієві.

Peugeot 208 GT збільшить свою прихильність електрифікації і стійкої мобільності. На даний момент Peugeot e-208 може похвалитися тим, що є одним з найбільш продаваних електромобілів в Європі. Однак, крім цього 100% електричного варіанту, інша механіка, з якою продається 208, є звичайною. Це скоро зміниться.

1,2-літровий бензиновий двигун PureTech як і раніше буде основою двигуна внутрішнього згоряння. Тепер цей популярний блок буде змінений відповідно до суворих норм викидів. Версії, оснащені механічною коробкою передач, будуть електрифіковані за допомогою 48-вольтової легкогібридної технології (MHEV).

Автоматичні моделі отримають переваги від нової коробки передач e-DCT з подвійним зчепленням, розробленої Punch Powertrain-PSA і оснащеної електродвигуном.

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