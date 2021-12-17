Для моделей Kia K5 2022 року додається новий логотип, і у всій лінійці є кілька нових стандартних функцій.

Kia K5 2022 року класифікується як сімейний седан. Список популярного обладнання в Kia K5 і невисока вартість роблять його відмінним за співвідношенням ціни і якості, передає "kfz10.de".

Кожна модель Kia K5 має стандартні функції активної безпеки та інформаційно-розважальні технології, а привабливий інтер'єр седана підтримується просторим заднім сидінням.

Для моделей Kia K5 2022 року додається новий логотип Kia, і у всій лінійці продуктів є кілька нових стандартних функцій. Передній привід LXS тепер оснащений USB-портами для зарядки на задніх сидіннях.

Kia K5 EX, і GT отримають нову 360-градусну систему камер, електричні складні зовнішні дзеркала і передні датчики паркування.

Кожна лінія Kia K5 GT поставляється в стандартній комплектації з більш спортивним обвісом, 18-дюймовими колесами, 10-кратним електрично регульованим сидінням водія, шкіряним кермом і бездротовою зарядкою для смартфонів.

Преміум-пакет Kia K5, який включає адаптивне Круїз-управління, розширене попередження про зіткнення попереду, повністю світлодіодні фари, рульове колесо з підігрівом і панорамний люк на даху.

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