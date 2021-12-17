Kia K5 2022 року класифікується як сімейний седан. Список популярного обладнання в Kia K5 і невисока вартість роблять його відмінним за співвідношенням ціни і якості, передає "kfz10.de".
Кожна модель Kia K5 має стандартні функції активної безпеки та інформаційно-розважальні технології, а привабливий інтер'єр седана підтримується просторим заднім сидінням.
Для моделей Kia K5 2022 року додається новий логотип Kia, і у всій лінійці продуктів є кілька нових стандартних функцій. Передній привід LXS тепер оснащений USB-портами для зарядки на задніх сидіннях.
Kia K5 EX, і GT отримають нову 360-градусну систему камер, електричні складні зовнішні дзеркала і передні датчики паркування.
50-річна дочка Пугачової Орбакайте похвалилася високим красенем-сином: "Дені супер"
Протест у центрі Києва: на вулиці помітили танки, фото з місця подій
"Майже як у Грі в кальмара": на "Майстер Шеф" стався кардинальний поворот, команд більше немає
Кухар розкрила, чому Дікусару не дістався кубок "Танців з зірками": "Якщо ви уважно подивитеся..."
Обірвалося життя знаменитого співака, який написав багато хітів: операція зробила його інвалідом
Кожна лінія Kia K5 GT поставляється в стандартній комплектації з більш спортивним обвісом, 18-дюймовими колесами, 10-кратним електрично регульованим сидінням водія, шкіряним кермом і бездротовою зарядкою для смартфонів.
Преміум-пакет Kia K5, який включає адаптивне Круїз-управління, розширене попередження про зіткнення попереду, повністю світлодіодні фари, рульове колесо з підігрівом і панорамний люк на даху.
До слова, Renault Megane перетворився на електричний хетчбек із зовнішністю "кросовера": яскраві фото.
Раніше Politeka повідомляла, Mazda3 2022 року знайде функції, яких немає у конкурентів: з'явилися фото новинки.
Також Politeka писала, Peugeot 208 GT 2022 року буде випускатися в новому сучасному дизайні: фото "малюка".