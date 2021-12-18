Новий Citroen e-Berlingo 2022 - це ідеальний автомобіль для активного життєвого стилю.

Citroen пропонує відому функціональність Berlingo без компромісів і адаптується до будь-яких потреб з просторим інтер'єром, модульністю і практичністю, передає "kfz10.de".

Berlingo вміщує до семи осіб - він зберігає той же просторий інтер'єр.

Зовні електромобіль Citroen e-Berlingo 2022 виглядає так само, як і класичні версії фургона. Новинка видно тільки по значку "с", прикріпленому до лівої задньої двері перед позначенням моделі, і на кришці, що приховує роз'єм для зарядки.

Електрична версія Citroen e-Berlingo 2022 забезпечує плавність ходу і плавність ходу електродвигуна з дальністю дії до 280 км (цикл WLTP).

Версія m довжиною 4400 мм пропонує п'ять місць, а версія XL (4750 мм) - сім. Обсяг багажника варіюється від 775 до 2126 літрів.

В Citroen e-Berlingo 2022 року є спеціальний тумблер для управління коробкою передач. Він має п'ять позицій: парк, задній, нейтральний, привід і перерву.

Поруч знаходиться селектор для вибору режиму водіння. У стандартній комплектації Citroen e-Berlingo 2022 оснащений мультимедійною системою з 5-дюймовим дисплеєм, яка відображає параметри силової установки і стан батареї на вкладці „енергія“.

Опціонально доступні 10-дюймовий центральний екран і кольоровий головний дисплей. Кондиціонером і зарядкою акумулятора можна управляти за допомогою мобільного додатку My Citroën.

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