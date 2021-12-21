Volvo XC60 2022 року здивує оновленим стилем, але деякі джерела припускають, що ми також можемо побачити деякі модифікації всередині, передає "kfz10.de".

Це, зокрема, стосується інформаційно-розважальної системи, яку можна було б повністю переробити.

З іншого боку, більшість конструктивних особливостей Volvo XC60 2022 року ймовірно, залишаються недоторканими, тому Ви можете розраховувати на кросовер, який пропонує широкий асортимент приводу, комфортне водіння, просторий салон і безліч інших переваг.

Ми очікуємо, що оновлена модель Volvo XC60 надійде в продаж десь у другій половині 2022 року, швидше за все, в третьому кварталі.

Нинішнє покоління кросовера Volvo XC60 існує вже кілька років-він все ще досить свіжий, тому з цим оновленням не повинно відбуватися серйозних механічних змін.

Поточна модель Volvo XC60 виглядає добре і відповідає сучасній мові дизайну бренду.

Тим не менш, ми могли б побачити деякі налаштування спереду, з естетичними рішеннями, аналогічними рішенням майбутнього XC90. Ймовірно, це означало б трохи більш різкий підхід до бамперів, решітці радіатора і, можливо, навіть деякі модифікації фар.

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