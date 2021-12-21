Volvo XC60 2022 года удивит обновленным стилем, но некоторые источники предполагают, что мы также можем увидеть некоторые модификации внутри, передает "kfz10.de".

Это, в частности, относится к информационно-развлекательной системе, которую можно было бы полностью переработать.

С другой стороны, большинство конструктивных особенностей Volvo XC60 2022 года вероятно, остаются нетронутыми, поэтому вы можете рассчитывать на кроссовер, который предлагает широкий ассортимент привода, комфортное вождение, просторный салон и множество других преимуществ.

Мы ожидаем, что обновленная модель Volvo XC60 поступит в продажу где-то во второй половине 2022 года, скорее всего, в третьем квартале.

Нынешнее поколение кроссовера Volvo XC60 существует уже несколько лет - он все еще довольно свежий, поэтому с этим обновлением не должно происходить серьезных механических изменений.

Текущая модель Volvo XC60 выглядит хорошо и соответствует современному языку дизайна бренда.

Тем не менее, мы могли бы увидеть некоторые настройки спереди, с эстетическими решениями, аналогичными решениям предстоящего XC90. Вероятно, это означало бы немного более резкий подход к бамперам, решетке радиатора и, возможно, даже некоторые модификации фар.

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