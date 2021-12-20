Honda Civic 11-го покоління дебютувала ще в листопаді минулого року, і тепер автомобіль нарешті вийшов на виробничі лінії.

Нова Honda Civic 2022 року має мало спільного з минулою моделлю, тому що у неї зовсім інший дизайн кузова і принципово інший дизайн інтер'єру, передає "kfz10.de".

У дизайні Honda Civic 2022 року відійшов від попередника і наблизився до традиційних автомобілів попередніх поколінь.

Зовнішній вигляд "адаптується" до спокійного водіння: в наявності Honda Civic довгий низький капот, класична горизонтальна фара і пряма лінія порога.

Акцентовані "ребра" на бічних стінках і великий "хвіст" кришки багажника роблять зовнішній вигляд ще більш захоплюючим.

Розмір Honda Civic майже не змінилися. Колісна база зросла на 36 мм (до 2736 мм), а загальна довжина - на 33 мм (до 4674 мм). При цьому ширина і висота зберегли ті ж значення - 1801 і 1415 мм відповідно. Задня колія була розширена на 13 мм.

Колірна палітра кузова Honda Civic включає вісім відтінків.

Існує три розміри обода Honda Civic - 16 дюймів (шини 215/55 R16), 17 дюймів (215/50 R17) і 18 дюймів (235/40 R18).

Інтер'єр Honda Civic був ретельно перероблений, щоб поліпшити ергономіку і видимість, а також комфорт розміщення пасажирів.

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