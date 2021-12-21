Новий Hyundai Tucson 2022 року, має сміливий дизайн, призначений для того, щоб виділитися на ринку компактних позашляховиків.

Hyundai Tucson початкового рівня оснащений звичайним 2,5-літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном, який використовується спільно з сімейним седаном Sonata, але Пропонуються гібрид і гібрид, що підключається - обидва з 1,6-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, доповнений електродвигуном, передає "kfz10.de".

Hyundai Tucson є одним з найстильніших варіантів в сегменті. Він буде серйозно конкурувати з Honda CR-V, Mazda CX-5, Toyota RAV4 і Volkswagen Tiguan.

Модель Hyundai Tucson Sel Convenience забезпечує відмінне співвідношення між обладнанням і ціною.

Він оснащений передніми сидіннями з підігрівом, контролем мертвих зон, адаптивним круїз-контролем, люком на даху і 10,3-дюймовим цифровим дисплеєм, серед іншого.

Спортивна модель Hyundai Tucson N-Line також вперше доступна.

2,5-літровий чотирициліндровий двигун потужністю 187 К. С. буде стандартним і буде поставлятися з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач і, можливо, переднім або повним приводом.

1,6-літровий чотирициліндровий двигун Hyundai Tucson з турбонаддувом буде живити гібридні і гібридні моделі, що підключаються.

Повний привід є стандартним для електрифікованих трансмісій, і обидва вони поставляються з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач.

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