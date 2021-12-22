BMW X3 M 2022 року з шестициліндровим двигуном з турбо потужністю до 503 к. с. і повним приводом, який забезпечує величезну потужність
Крім того, зручне заднє сидіння і вантажний простір роблять BMW X3 M більш практичним, ніж більшість інших автомобілів.
Єдиними серйозними недоліками BMW X3 M 2022 є його занадто тверда керованість і надмірний, занадто складний вибір можливих налаштувань режиму водіння, але все це зникає з урахуванням його неймовірної продуктивності, передає "kfz10.de".
Пугачова нарвалася на критику, взявшись вчити дочку готувати на розкішній кухні: "Відійшла звідси"
Хіменес-Браво влаштував прогулянку зі своєю улюбленицею по засніжених вулицях: "Не зможу втриматися..."
Тіла знайдені на території школи в Дніпрі: почалася раптова Евакуація, кадри
Павлик сколихнув мережу після конфлікту з молодою дружиною: «Починає цінувати лише тоді, коли втрачає»
63-річна Мадонна в прозорому корсеті і колготках показала фігуру з усіх боків: "Виглядаєш на 30"
У 2022 році BMW X3 M додає більш високу продуктивність до X3 M завдяки новому налаштуванню двигуна і внутрішнім компонентам від седана M3 і купе M4.
У той час як значення кінських сил залишаються колишніми.
BMW X3 M 2022 року також має більш об'ємну "морду", ніж раніше, і решітка радіатора теж масивніше.
Всередині кабіна отримує кілька перероблених елементів дизайну та оновлені розподільні пристрої.
Тепер водій буде працювати з 12,3-дюймовою повністю цифровою комбінацією приладів.
До слова, Renault Megane перетворився на електричний хетчбек із зовнішністю "кросовера": яскраві фото.
Раніше Politeka повідомляла, Mazda3 2022 року знайде функції, яких немає у конкурентів: з'явилися фото новинки.
Також Politeka писала, Peugeot 208 GT 2022 року буде випускатися в новому сучасному дизайні: фото "малюка".