У 2022 році BMW додає більш високу продуктивність до високопродуктивного X3 завдяки новому налаштуванню двигуна.

BMW X3 M 2022 року з шестициліндровим двигуном з турбо потужністю до 503 к. с. і повним приводом, який забезпечує величезну потужність

Крім того, зручне заднє сидіння і вантажний простір роблять BMW X3 M більш практичним, ніж більшість інших автомобілів.

Єдиними серйозними недоліками BMW X3 M 2022 є його занадто тверда керованість і надмірний, занадто складний вибір можливих налаштувань режиму водіння, але все це зникає з урахуванням його неймовірної продуктивності, передає "kfz10.de".

У 2022 році BMW X3 M додає більш високу продуктивність до X3 M завдяки новому налаштуванню двигуна і внутрішнім компонентам від седана M3 і купе M4.

У той час як значення кінських сил залишаються колишніми.

BMW X3 M 2022 року також має більш об'ємну "морду", ніж раніше, і решітка радіатора теж масивніше.

Всередині кабіна отримує кілька перероблених елементів дизайну та оновлені розподільні пристрої.

Тепер водій буде працювати з 12,3-дюймовою повністю цифровою комбінацією приладів.

До слова, Renault Megane перетворився на електричний хетчбек із зовнішністю "кросовера": яскраві фото.

Раніше Politeka повідомляла, Mazda3 2022 року знайде функції, яких немає у конкурентів: з'явилися фото новинки.

Також Politeka писала, Peugeot 208 GT 2022 року буде випускатися в новому сучасному дизайні: фото "малюка".