Nissan Rogue 2022 року буде на тому ж рівні, що і Honda CR-V і Ford Escape - це про наступний крок в еволюції компактних кросоверів.

Nissan Rogue 2022 року стане найважливішим оновленням лінійки-кросовер вже представив новий двигун з появою третього покоління в 2020 році, передає "kfz10.de".

Це 1,3-літровий рядний 3 з турбонаддувом. Агрегат Nissan Rogue розвиває потужність до 400 кінських сил в деяких - це може стати хорошою основою для системи PHEV і конкурента Toyota Rav4 Prime.

Щоб зробити Nissan Rogue конкурентоспроможним, інженерам необхідно розробити трансмісію, яка економить паливо і підтримує продуктивність на хорошому рівні.

Найпопулярнішим вибором Nissan Rogue як і раніше є 2,5-літрова двигун потужністю 181 к. с.

Компанія повинна оновити Варіатор більш м'якою коробкою передач, яка підвищить ефективність.

Передній привід є стандартним, а AWD опціональним.

Ціна Nissan Rogue буде залежить від конфігурації.

Крім того, є й інші потенційні оновлення Nissan Rogue, такі як AWD і рівні обробки салону. Гібридна версія, ймовірно, пропустить початковий рівень S. тому в SV очікуйте кросовер Nissan Rogue коштуватиме не менше 25 500 євро.

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