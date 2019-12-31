Що буде в Україні у 2020 році

Бідні залишаться бідними. Багаті, в масі своїй, багатими. Ті багаті, кому не пощастить, зроблять багатшими якогось прокурора, суддю, сбушника. Україна залишиться країною третього світу. Дніпро буде нести води в Чорне море. Алкаші бабло на точки. Кількість померлих в два рази перевищить кількість народжених.

Ви забаните ще більше віртуальних друзів і ворогів. Картоплю буде жерти колорадський жук, а ваші доходи вмираюча failed state. Срач буде страшний й срачніший. Зокрема, на 14 лютого, 8 березня, 1 травня, 22 червня, в день гей-параду і далі за графіком. Ті, хто не будуть дивитися телевізор побережуть свою нервову систему.

Ті, хто утримаються від соцмереж, побережуть їх подвійно. Ваше щастя буде залежати від вашого сприйняття світу. Нещастя теж. Той, хто буде йти вперед, той буде пожинати плоди. Якщо не в 2020 році, то в наступні. Ті, хто будуть чекати з моря погоди, будуть харчуватися локшиною телеканалів і мріяти. У мене все.

Юрій Романенко, політолог, експерт Українського інституту майбутнього