Початок опалювального сезону 2026 у Черкаській області відбудеться за рішенням місцевої влади — єдиної дати для всіх громад немає. Комунальні служби вже завершують підготовку котелень, тепломереж і житлових будинків до зими.

Початок опалювального сезону 2026 у Черкаській області цього разу визначатимуть громади: єдиної дати, коли батареї потеплішають одночасно по всій Україні, не існує. Остаточне рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування, орієнтуючись на погоду в конкретному регіоні.

За постановою Кабміну №830, опалювальний період має розпочатися не пізніше, ніж після трьох діб, протягом яких середня добова температура тримається на позначці +8 °C або нижче. Цей самий поріг застосовують і наприкінці сезону, коли температура три дні поспіль перевищує +8 °C.

На Черкащині тим часом завершують підготовку до опалювального сезону 2026–2027, повідомила пресслужба Черкаської ОВА. Пріоритети — додаткова генерація, запаси пального та готовність аварійних служб. Нині в області працюють понад 2,4 тисячі об'єктів розподіленої генерації, від початку року їх кількість зросла на 373.

Заступник начальника Черкаської ОВА Антон Царюк зазначив, що через постійні атаки росії на енергетичну інфраструктуру сезон може бути складним, тож громади мають подбати про необхідний ресурс, техніку та резерв пального. У 2026–2028 роках планують реалізувати ще 77 проєктів генерації загальною потужністю 227 МВт.

У Шполянській громаді опалювальний сезон стартує з 1 листопада — таке рішення ухвалив виконком. Якщо середня добова температура протягом трьох діб опуститься до +8 °C та нижче, опалення у школах, садочках і лікарні увімкнуть раніше. Триватиме сезон у громаді до 31 березня 2027 року.

«Черкаситеплокомуненерго» готується до найскладнішого сценарію — одночасного пошкодження ключових об'єктів енергетики та тривалої відсутності газу й електроенергії. За словами керівника підприємства Павла Карася, головне завдання — не допустити критичного розмерзання теплових мереж і зберегти можливість швидко відновити теплопостачання.

Що варто знати мешканцям

Відновлення магістралей після пошкоджень може тривати близько трьох-чотирьох днів, тому систему готують пережити цей період без критичних втрат. Під час можливих блекаутів теплоносій не скидатимуть до нуля — підтримуватимуть мінімально необхідну температуру та циркуляцію, щоб зберегти систему працездатною для швидкого повернення тепла в оселі.

Як повідомляла Politeka, місто готують до найскладнішого сценарію.